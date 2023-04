Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida para Jantar Dançante das Mães

No Dia das Mães, 13 de maio, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios vai promover o Jantar Dançante das Mães, a partir das 19h30, no Salão Paroquial, localizado na Rua Dr Julio Szymanski, 46, no Centro. Os convites estão sendo vendidos antecipadamente pelo valor de R$30 a inteira e R$15 meia (para crianças de 7 a 12 anos).

O jantar será no formato buffet de sopas, com animação do grupo Glamour Musical. Os organizadores lembram que serão tiradas fotos para as mamães guardarem de lembrança e também haverá sorteios de diversos brindes. Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria Paroquial (41) 3642-1291, com o Gabriel (41) 99576-2347 ou a Aline (41) 99615-1288.

Edição n. 1359