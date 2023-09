Secretaria de Saúde já trabalha em edital para escolha da gestora do HMA

Desde a última semana a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) já trabalha no edital para definição da nova organização social que ficará responsável pela administração do Hospital Municipal de Araucária (HMA).

A fase interna desse processo de seleção foi aberta tão logo o presidente da Santa Casa de Chavantes, Anis Ghattás Mitri Filho, informou oficialmente ao Município acerca da opção de não exercício da cláusula de prorrogação do contrato de gestão com a SMSA.

O Conselho Municipal de Saúde (Comusar) também já foi oficiado acerca da necessidade de troca da OS. A Chavantes deve ficar no comando do HMA até 31 de outubro. A manutenção do Hospital consome cerca de R$ 5,1 milhões mensais dos cofres municipais, o que corresponde a mais de R$ 60 milhões por ano. Para manter o HMA de portas abertas são necessários cerca de 400 funcionários diretos, além de dezenas de médicos, os quais são contratados pela Chavantes por meio de pessoas jurídicas.

