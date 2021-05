Secretaria de Trabalho promove cursos gratuitos de matemática e metrologia industrial

Os cursos serão gratuitos e as vagas limitadas. Foto: divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego de Araucária (SMTE) vai abrir inscrições para os cursos de Matemática Básica Profissional I e Metrologia Industrial Básica (estudo do sistema de medidas). As vagas são limitadas, considerando as regras de distanciamento social vigentes devido à pandemia da Covid-19. O preenchimento será por meio de ordem de chegada no dia 3 de maio, das 7h30 às 16h30, no SINE de Araucária. Para inscrever-se, interessados devem procurar a SMTE munidos com documentos pessoais e comprovante de endereço. A idade mínima exigida é 18 anos.

A secretaria destaca que os cursos são importantes para diversas profissões, porque envolvem cálculos e podem ser utilizados facilmente no dia a dia. Inclusive o curso de metrologia é um pouco mais direcionado para a área de mecânica. As aulas serão presenciais, na SMTE, às terças e quintas-feiras, com início previsto para 6 de maio.

Carga horária

O curso de Matemática Básica Profissional I tem carga horária de 12 horas e os requisitos para participar são: idade mínima 18 anos e ter o ensino fundamental completo. As aulas acontecem às terças e quintas, das 13h30 às 15h. Já o curso de Metrologia Industrial básico tem carga horária de 30 horas e os requisitos exigidos são: idade mínima 18 anos e ter o ensino médio completo. As aulas acontecem às terças e quintas, das 8h às 9h30.

A SMTE/SINE Araucária fica na Rodovia do Xisto, nº 5815, bairro Sabiá, com entrada pela rua dos fundos, na Rua Álvaro Linhares Elke, 333. Os telefones do serviço são (41) 3642-1865/ (41) 3642-4691 e whatsApp (41) 3643-4180.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021