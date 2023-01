O vereador Celso Nicácio (PSD) segue internado no Hospital do Rocio, em Campo Largo. Ele está com um quadro de inflamação no fígado. Os médicos que estão tratando o edil devem fazer uma nova análise de seu quadro clínico no sábado (14). Só então decidirão se ele terá alta.







Melhor!

Embora siga num leito de UTI, Nicácio já está bem melhor do que na semana passada. Ele está consciente e, na medida do possível, sem dor.