Segunda dose da vacina bivalente contra COVID-19 já está sendo distribuída nas UBS

A 2° dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 começou a ser aplicada nos moradores de Araucária. Devido a recomendações dos órgãos de saúde, a vacina de reforço foi distribuída visando fortalecer a imunização da população mais vulnerável e suscetível à doença.

A vacina bivalente, que é eficaz contra as variantes da doença, tem se mostrado uma ferramenta crucial na luta contra a disseminação do vírus.

A vacina está destinada a pessoas com 60 anos ou mais, e pessoas acima de 12 anos com condições de saúde que prejudicam o sistema imunológico. Para receber a dose de reforço, é necessário ter recebido a última dose há mais de 6 meses.

A 2° dose já está sendo distribuída em todas as unidades de saúde do município, com horário de segunda a sexta-feira, durante o funcionamento das salas de vacinação. É preciso levar os documentos pessoais e a caderneta de vacinação para verificação correta do histórico vacinal.