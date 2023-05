Seis tento, papudo!!! Inscrições para o 1º Torneio de Truco do São Paulo FC já estão abertas

O São Paulo Futebol Clube vai promover seu 1º Torneio de Truco no dia 10 de junho e as inscrições já estão abertas para quem tiver interesse em participar. A competição acontece a partir das 18h, na rua Olivir Cabrini, 80, na Estrada do Capinzal, ao lado da empresa Strugala Segurança Eletrônica. O valor da inscrição é R$100,00 por dupla e a repescagem R$200,00 + troféu.

O 1º prêmio será de R$700,00 e mais um troféu, o 2º prêmio um leitão e troféu e o 3º prêmio 10kg de costela e troféu. Mais informações pelo fone (41) 99750-4783. “Venha participar e mostrar suas habilidades e estratégias para vencer cada partida”, convidam os organizadores.

Edição n. 1364