SMAS distribui cestas básicas montadas a partir das seis toneladas de alimentos doados à Prefeitura

Foto: divulgação

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que iniciou a entrega de cestas básicas montadas a partir das 6 toneladas de alimentos doados a Prefeitura Municipal por uma das redes de supermercados presentes no município. A entrega está sendo feita nesta quarta e quinta-feira, 14 e 15 de abril, nas unidades assistenciais da proteção social básica, abrangendo todos os territórios da cidade, sendo elas: CRAS Tupy, Costeira, Centro, Boqueirão, Fazenda Velha, Industrial, Califórnia e Thomaz Coelho.

Ao total, são 492 cestas encaminhadas a famílias que atendem os critérios de vulnerabilidade social temporária, que são os mesmos já operados nos benefícios eventuais regulares da política de assistência, ou seja, renda familiar per capita não superior a 1/4 do salário mínimo nacional vigente; preferencialmente famílias que não estejam recebendo outros benefícios federais, estaduais ou municipais; além de análise do perfil socioeconômico com avaliação do técnico de referência do CRAS.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

A diretora geral da SMAS, Janette Azambuja, explicou que 410 cestas básicas são concedidas mensalmente através das regionais. “Essas cestas são benefícios eventuais enviados regularmente a famílias que necessitam de proteção social. No entanto, temos observado uma demanda crescente, fato que possui relação direta com a pandemia, pois muitas famílias perderam sua renda. Do início deste ano até o fim de março já foram distribuídas quase 1000 cestas para famílias cadastradas no sistema”, explicou.

Texto: PMA