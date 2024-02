SMEL montará equipe de futebol feminino para disputar o Paraná Bom de Bola

Embora o mundo venha passando por transformações sociais ao longo das últimas décadas, o segmento que ainda enfrenta difi culdades com a igualdade de gênero é o futebol. É por isso que a realidade desse esporte sempre esteve distante para muitas mulheres.

Na contramão dessa estatística, a partir do dia 19 de fevereiro a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), vai abrir inscrições para jovens a partir de 15 anos que estejam interessadas em fazer parte de uma equipe de futebol. Segundo a SMEL, os treinos ocorrerão no Estádio Municipal Emílio Gunha (CSU), nas segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, sob o comando do professor Vinícius. As interessadas deverão procurá-lo no horário e local de treino.

O objetivo, a partir dos treinamentos, é formar um grupo para representar o município no “Paraná Bom de Bola”, competição organizada pelo Governo do Estado. Para obter mais informações, entre em contato pelo fone (41) 3614-7900 (SMEL).