Super Massa promove ação solidária e clientes decidem se engajar

A atitude do supermercado viralizou nas redes sociais e está bombando entre os clientes. Foto: divulgação

Carrinhos colocados na porta de suas lojas, com saquinhos de pães e cartazes que diziam o seguinte: “Pra você que não tem condições de comprar o pão de cada dia. Pode pegar, é grátis. Deus abençoe!”. Esta foi a ação singela que a rede de supermercados Super Massa decidiu fazer em suas unidades localizadas em Araucária e não demorou muito para receber o engajamento dos clientes. “Nós tivemos a ideia de colocar os carrinhos lá, com pães, para que as pessoas carentes, que perderam seus empregos e estão passando por dificuldades nessa pandemia, pudessem pegar um saquinho e levar para casa. Mas ao invés de esvaziarem, os carrinhos foram ficando cheios. Muitos clientes começaram a pagar suas compras no caixa e colocar nos carrinhos mais sacolas de pães, leites, bolachas e outros produtos. Ficamos surpresos com a solidariedade das pessoas”, comentou o diretor da rede, Rodrigo Massa.

A ação solidária do Super Massa foi registrada por uma cliente, que fez uma foto e postou nas redes sociais. Não demorou muito para o post viralizar. O supermercado recebeu centenas de mensagens de pessoas parabenizando a ação. “Não esperávamos tanta repercussão. Ficamos gratos em saber que a pandemia tem despertado o sentimento de empatia nas pessoas. Muitas vezes elas querem ajudar e não sabem como, daí se deparam como uma simples inciativa como a nossa, e encontram a oportunidade”, disse Rodrigo.

Segundo ele, quando os carrinhos acumulam muitas doações, o supermercado escolhe uma família e entrega os alimentos. “Ou então levamos até uma instituição religiosa, para que eles entreguem às famílias carentes cadastradas”.

Serviço

A rede Super Massa está há 12 anos no mercado e possui cinco unidades em Araucária, nos seguintes endereços: Loja 1 – Rua Dom Manoel da Silveira Delbox 246, Thomaz Coelho; Loja 2 – Rua Pedro Leal Sobrinho 111, Jardim Planalto; Loja 3 – Av. Independência 2046, Boqueirão; Loja 4 – Rua Luiz Armando Ohpis 342, Estação; e Loja 5 – Rua Capivari 465, Iguacu. “Visite uma de nossas lojas e contribua com esta ação solidária”, convida o diretor da rede.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021