Suprema Parafusos e Chumbadores muda sede para espaço mais amplo e moderno

A Suprema Parafusos e Chumbadores está de casa nova. Depois de pouco mais de um ano e meio ocupando um imóvel na Rua Manoel Ribas, agora a empresa está em uma sede mais ampla e moderna, localizada na Rodovia do Xisto (BR 476), no bairro Vila Nova. Inaugurada em junho de 2021, a Suprema já vem apresentando crescimento expressivo ao longo de sua curta existência, com a conquista de novos clientes, o que a obrigou a ampliar limites e mudar para um espaço maior.

Foto: Raquel Kriger de Paiva. A Suprema trabalha com parafusos, chumbadores, ferramentas, abrasivos, seladores, consumíveis e fixadores.

“A acomodação é algo que não pode fazer parte da jornada das empresas que pretendem se manter no mercado. Por isso, nada mais natural que expandir, porém, continuar ofertando aos nossos clientes, custo baixo e qualidade em nossas mercadorias, para permitir que todos possam adquirir os produtos, com preço justo de mercado”, afirmam os proprietários.

Segundo eles, a meta é também proporcionar aos clientes a oportunidade de crescerem juntos com a empresa. “Sem eles não teríamos chegado até aqui, então nada mais justo do que oferecermos preços imperdíveis, para que eles possam comprar e girar o comércio, todos se ajudando, sem visar lucros altos”, reforçam.

A Suprema Parafusos e Chumbadores trabalha com parafusos, chumbadores, ferramentas, abrasivos, seladores, consumíveis e fixadores. “Agora em novas instalações, queremos que nossos clientes tenham um atendimento melhor e com mais comodidade, seguindo nosso compromisso de atender as mais diversas necessidades de mercado”, comentam.

Foto: Raquel Kriger de Paiva. A nova loja possui um espaço amplo e confortável, para comodidade dos clientes.

Serviço

O novo endereço da Suprema Parafusos e Chumbadores é Rodovia do Xisto (BR 476), 7310, bairro Vila Nova. Entre em contato pelos fones (41) 3642 – 6060 ou WhatsApp (41) 99699-6699. “Esperamos sua visita. Venha até nós e se torne nosso amigo e cliente!”, convidam os empresários.