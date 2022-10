Tentam assaltar farmácia, um leva balaço e outro é preso

Uma tentativa de assalto a uma farmácia na esquina das ruas Francisco Dranka com Agrimensor Carlos Hasselmann, no bairro Fazenda Velha, terminou com um dos supostos assaltantes baleados na noite desta segunda-feira, 10 de outubro.

De acordo com informações preliminares, dois homens teriam tentado assaltar a farmácia, sendo que na fuga foram abordados por uma autoridade policial que estaria à paisana. Ele deu voz de prisão à dupla, que não atendeu ao comando e tentou fugir. Um deles acabou sendo baleado na perna e o outro deu no pé.



O baleado foi socorrido pelo Siate e levado a uma unidade hospitalar para receber os cuidados médicos. De lá, seria levado à Delegacia.