Terezinha Poly: Desfile de 7 de setembro — Pracinhas, os heróis de guerra

Já faz tempo que não acompanhamos um Desfile Cívico Militar em Homenagem ao Dia da Independência. Todos os anos Araucária/PR. assim como em todas as outras cidades do Brasil, diversos desfiles escolares, militares e entidades civis desfilam pelas ruas da cidade relembrando a História do Brasil e o Grito do Ipiranga que nos libertou dos grilhões de Portugal.

Como em todos os anos, a cada desfile que havia em nossa cidade, a Rua Dr. Victor do Amaral, nossa principal via, ficava lotada de pessoas em ambos lados ansiosas para aplaudir cada pelotão que desfilava, e sentir orgulho nacional. Todos os anos, entre tantas apresentações, um dos pelotões que mais nos orgulhava na cidade era os nossos honrados e bravos Pracinhas.

Esses senhores, já de cabelos brancos em sua juventude deixaram o Brasil atravessaram o Oceano Atlantico, para juntarem-se às tropas de outros países aliados e juntos lutarem em campos europeus na II Grande Guerra Mundial, nem todos os que foram regressaram com vida, seu sangue e sua vida caíram em terras estrangeiras, mas no final da guerra alguns retornaram para casa com vida.

Mesmo já com idade avançada, esses Soldados mantinham suas cabeças erguidas ao passarem pela Dr. Victor do Amaral, sob os aplausos e lágrimas de orgulho e gratidão dos araucarienses. Nossa cidade sempre teve e sempre terá o respeito que cada um destes heróis merece.

Os desfiles não ocorrem há alguns anos, mas ainda temos o mesmo respeito e esperança de poder rever pelas ruas de nossa cidade o orgulho que temos e mostramos em nossos desfiles, que com paz e alegria sempre se orgulhou e ver a rua tomada por alunos, militares, entidades civis, e, as calçadas tomadas por uma população que respeita a todos os participantes e ama e se orgulha dos seus Pracinhas



Edição n.º 1431.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.