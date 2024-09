Terezinha Poly: O antigo Bar do Olímpio

Muitos bares, armazéns, mercadinhos que existiram em Araucária/PR., infelizmente fecharam as portas perdendo para as grandes redes comerciais, mas, outras perderam para construções, ampliações de estradas e como no caso deste mercado da foto em especial, a construção do viaduto do trevo fez com que décadas de um ponto de referência encerrasse suas atividades.

Esse era o interior do Bar do Olímpio, um dos mais populares bares e mercados de nossa cidade. Localizava-se no Trevo da BR na entrada para o Bairro Estação. Em nossa cidade algumas pessoas se tornam tão conhecidos pelas atividades que desempenha que a impressão que nos dá é que todos conhecem o Sr. Olímpio Moreira Paes, se não por esse ponto comercial pela Casa Lotérica, afinal foi ele o proprietário da primeira Casa Lotérica da cidade, além de pertencer à uma das famílias mais tradicionais da cidade também sempre teve fortes laços com o esporte de Araucária.

Esse bar e mercado, teve que encerrar as atividades quando o Viaduto começou a ser construído, as passagens de entrada e circulação foram fechadas, e como outros estabelecimentos comerciais próximos que tiveram grandes prejuízos chegando a mesmo tiveram a encerrar devido à demora no término da obra que por muitos anos impedia circulação de veículos e até mesmo prejudicava os pedestres.

Vemos aqui entre diversos fregueses o Sr., Olímpio Moreira Paes, logo atrás do balcão, ele é o quarto personagem de camisa cinza. Por anos esse foi o lugar que muitas pessoas se encontravam, faziam compras, lanches, e até aguardavam ônibus, pois em frente que havia um ponto de ônibus, que aliás também foi desativado.

Atualmente, o antigo Bar do Olímpio deixou de existir, no seu lugar foi construído um prédio de poucos andares de fins comerciais, mas nada se compara ao que já tivemos e perdemos para o progresso. O viaduto do Trevo levou alguns anos para ser concluído, e mesmo sendo uma obra necessária, teve muitas críticas principalmente no tocante a perda de estabelecimentos comerciais e residências que foram obrigados a sair do lugar para dar lugar ao progresso, deixando apenas as lembranças do lugar.

Edição n.º 1433.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.