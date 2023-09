Terezinha Poly: O bairro Estação!

O Bairro Estação em Araucária, é um dos mais antigos da cidade, foi também o mais antigo a receber produtos e pessoas quando os trens ainda eram o principal meio de locomoção. O movimento constante era feito pela Rua Dr. Vital Brasil, ao longo desta via, casas, armazéns, depósitos, fábricas, estabelecimentos comerciais já faziam parte desta que era uma das mais movimentadas ruas da cidade. E foi neste local que uma das mais antigas famílias de imigrantes fixaram residência e iniciaram uma história de trabalho e progresso que até hoje é relembrada e admirada dentro de nossa comunidade. Aqui na Rua Dr. Vital Brasil a Família Wzorek fixou residência e estabeleceu seus ramos comerciais.

Nas primeiras décadas do século XX, as famílias que imigravam para o Brasil e vieram estabelecerem-se em Araucária, ocupavam áreas marcadas pelo governo para construírem as Colônias Rurais que até hoje conhecemos. Nos finais de semana, quando vinham para a cidade (que ainda tinha o tratamento de vila), aproveitavam para fazerem compras de alimentos básicos que não eram produzidos na colônia, assim como adquirir produtos para trabalhar na terra, querosene e velas para iluminação, muitos destes produtos chegavam trazidos pelos trens e transportados para os estabelecimentos comerciais. Assim, ao lado da residência da Família foram também construídos um armazém de secos e molhados que também vendia materiais para agricultura e construção, mas, também criaram empregos nas antigas e já desativadas Fábrica de Palhões, após a desativação da fábrica o barracão foi utilizado como Oficina Mecânica. Mas, entre tantas construções a que mais atraía a atenção de todos era a Casa da Família Wzorek. Uma das residências construídas em alvenaria, que não seguia somente linhas retas, sua entrada possuía arcos e pedras adornavam as paredes, as janelas eram amplas com cortinas que enfeitavam o ambiente. A foto ainda apresenta uma antiga cidade com uma antiga rua e suas antigas construções. A rua ainda sem asfalto e o armazém ao lado da casa, relembra o antigo Bairro Estação. Foram décadas que vivenciamos esse cenário.

Após os anos 2000 quando os Patriarcas da Família Wzorek faleceram e seus filhos já com suas vidas construídas e residindo em outras cidades, o armazém, oficina mecânica há muito desativados, a casa ficou fechada apenas sob os cuidados de terceiros, até o dia que todo esse lugar, onde havia jardins, um belo pomar com diversificação de frutas foi vendido e todas construções demolidas, terreno aplainado e no local construído um dos maiores estabelecimentos Atacadistas de Araucária e com grande freguesia o Max substitui algumas das mais importantes construções que existiram no Bairro Estação e que ficará para sempre na lembrança dos que conheceram assim como seus moradores e proprietários.

