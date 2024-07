Terezinha Poly: Vista aérea do bairro Estação

Essa paisagem vista do alto é o antigo Bairro Estação. O nome do bairro é uma referência por ser o local onde foi construída a estação ferroviária de Araucária/PR. Atualmente, ainda que a estação embarque e desembarque de passageiros e as composições de carga e descarga não passem mais por esse trecho da cidade, o bairro continua com o mesmo nome de origem.

Essa é uma imagem da antiga Estação, e que em nada lembra o atual bairro e são poucas as construções que ainda persistem, ainda assim as mais antigas já passaram por reformas.

Sobre o bairro Estação o autor do Livro Trilhos do Progresso, senhor Paulo Sérgio Zageski narra o seguinte: “conforme várias plantas do Agrimensor licenciado Carlos Hassellmann executados na Administração do Sr. Alderico Zanardini Osorio em 1951, feito por Louis Becue em 30 de agosto de 1959 e revisado pelo Topógrafo Pedro Cichon, a localidade agora conhecida como Estação era antes da instalação ferroviária denominada de Campo da Pedra, situava-se entre a Capela Velha e Capão Bonito”.

Nesta fotografia, temos o antigo Bairro Estação, os Depósitos do Sr. Francisco Jess (in memorian), de frente para a antiga Capela de Santo Antonio, a esquerda ao lado da Capela estão os Barracões que pertenciam à Sra. Eufrosina Tyrka (in memorian), esses barracões foram a primeira instalação da SOBA, antes da construção da Sede própria na Rua Dr. Victor do Amaral e também a primeira instalação do Armazem do Waseco em frente à Estação Férrea. Podem ser vistos também os trilhos e composições, do outro lado o depósito do Bajinha, entre as casas, estão a residência de Dona Eufrosina e da Familia Jacomel.

Tudo que aqui vemos mudou muito, e a maioria já não existe a Capela totalmente modificada, as casas demolidas e substituídas por novas construções comerciais, barracões, estação, linhas e trens, depósitos do Sr. Francisco Jess (in memorian) já não existem. Grande parte da História de Araucária passou por esse bairro especialmente quando se fala em transportes. A saudade deste bairro nesta época das Festas Juninas sempre é grande, para aqueles que sempre foram do bairro e até mesmo por aqueles que só estão conhecendo agora.

Edição n.º 1423