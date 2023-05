Teve araucariense no pódio do Circuito de Corridas Curitiba

O atleta José Roberto Lambari, da equipe Amigos do Parque, garantiu mais uma vez o seu lugar no pódio, dessa vez na 2ª etapa do Circuito de Corrida Curitiba, prova realizada no domingo (30/04), no Parque Náutico. Lambari ficou em 2º lugar na categoria 65 anos ou mais, no percurso de 5km.

“Estava bastante frio durante a prova e dessa vez os velhinhos não me deixaram ser o primeiro. Perdi por um segundo de diferença, mas está bom demais, agora vamos pra próxima”, disse o atleta.

Além de Lambari, a equipe teve mais dois atletas que participaram da prova: Mariana nos 5 kms e Ruberval nos 10 kms, os dois foram muito bem, mas infelizmente não conseguiram pódios.

