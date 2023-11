Timbre de Gaita, o grupo ideal para garantira animação do seu evento

Com um repertório variado e uma energia contagiante, o grupo Timbre de Gaita, de Contenda, é uma ótima opção para animar qualquer evento. Fundado em 2021, o grupo se tornou referência na preservação da cultura gaúcha e da música tradicionalista do Rio Grande do Sul.

A gaita, símbolo da tradição gaúcha, é o instrumento principal do Timbre de Gaita e com ela o grupo recria as mais diversas canções do cancioneiro gaúcho, mantendo viva a tradição do estado.

O repertório das apre­sentações traz músicas que vão desde as mais clássicas até as mais modernas. Sem dúvida, quem as escuta, consegue viajar para o sul do país e se conectar com a riqueza cultural e musical do Rio Grande do Sul.

Jailton comanda a gaita, ele forma o grupo com o guitarrista Igor e o tecladista Marcos, e conta que desde pequeno seu mundo gira em torno da música. “Nasci nesse meio, meu pai e meus avós já tocavam músicas polonesas nos casamentos no interior da região de Contenda. Isso me fez gostar muito de música, tanto que decidi montar o grupo”, relata.

O Timbre de Gaita toca em casamentos, aniversários, formaturas, tardes dançantes, bailes, com um repertório composto por músicas gaúchas, sertanejas e polonesas. Os contatos para contratar o grupo podem ser feitos pelo telefone (41) 99780-4739, Facebook e Instagram Timbre de Gaita.

Edição n.º 1388