Times de Araucária estão mandando bem na Copa da Amizade

A Copa da Amizade – Série Prata teve sua 5ª rodada com jogos no feriado de sexta-feira (21 de abril) e sábado (22). Na sexta o Costeira FC 50tinhas foi até Curitiba e aplicou uma sonora goleada de 8 X 2 sobre a equipe do Molezas FB. Com este resultado, o time ultrapassou o Real Pinhais no saldo de gols e assumiu a liderança do campeonato, com 13 pontos.

Foi um jogo emocionante. O centroavante do Costeira, Nivaldo Cavesam, autor de 5 gols na partida, assumiu a artilharia do campeonato e até esse momento da competição, ele acumula um saldo de 9 gols. Depois dessa 5ª rodada, o Costeira também soma 4 vitórias e um empate. No próximo sábado o time vai receber a equipe do Deportivo Solidariedade, em casa, em busca de mais uma vitória e a consolidação da liderança. O Costeira, que já foi campeão em 2022, quer conquistar o bi-campeonato.

Ainda na sexta, o Grêmio Esportivo Araucária recebeu a equipe do Clube Atlético Boqueirão e venceu por 1 X 0, conquistando assim a sua primeira vitória na Copa da Amizade. Após este resultado, o time está com 5 pontos e ocupa a 13ª posição, somando até este momento, uma vitória, 3 empates e 1 derrota.

No sábado entrou em campo o Araucária FC, que foi até Curitiba e goleou a equipe do Santíssima Trindade pelo placar de 4 X 2. Com este resultado o time subiu na tabela, chegando à 6ª posição e ficando no grupo dos 8 primeiros colocados, em busca da classificação. A campanha do Araucária FC até agora contabiliza 5 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

No próximo sábado o Araucária FC recebe a equipe do Canarinho FC de Pinhais e o Grêmio Esportivo Araucária vai até Pinhais enfrentar a equipe do Deportivo Bordignon.

Nivaldo, centroavante do Costeira FC, artilheiro da Copa da Amizade, com 9 gols.

Edição n. 1360