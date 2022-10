Tutora faz rifa para custear o tratamento da sua cadelinha

Viviane Zancan tem uma cadela vira-lata chamada Anita, que adotou em 2018 e, desde então, se tornou sua companheira inseparável. Ela não consegue mais imaginar sua vida sem a nova amiga. Anita sofre de epilepsia e precisa realizar uma ressonância magnética com urgência, para confirmação do diagnóstico. Viviane não tem condições de pagar o exame, mas diante da ameaça de poder ver sua cachorra ficar doente e sofrer, decidiu fazer uma rifa.



“No ano passado a Anita começou a apresentar algumas crises epiléticas esporádicas. Nesse ano as frequências das crises aumentaram consideravelmente. Entre consultas e internamentos, foram feitos exames que poderiam apontar a causa dessas crises de epilepsia, porém nada que as justificasse foi encontrado. Ela usa medicamento controlado, que provavelmente terá que tomar pelo resto da vida, porém as crises continuam com uma frequência preocupante. Recentemente consegui pagar uma consulta com um neurologista veterinário e para fechar um diagnóstico concreto, ele solicitou uma ressonância magnética”, relatou.

Segundo a tutora, a ressonância custa R$ 2.000,00, isso sem contar os exames que a Anita precisa fazer pré-ressonância. “Já gastei tudo o que eu tinha com ela, me endividei, mas desistir não é uma opção. Então decidi fazer essa rifa para tentar levantar o valor da ressonância”, explicou.



Sobre a rifa



Viviane elaborou duas cartelinhas, com números de 01 a 220. A pessoa escolhe o número, e ela anota em uma planilha. Cada número custa 10,00 reais e o pagamento pode ser feito através de PIX, na chave 41 996998084 (em nome de Viviane Zancan) ou através de depósito bancário no Bradesco, Ag. 2022, Conta Poupança 1002673-3.

“Me chame no whatsapp (41 99699-8084) que eu te enviarei a lista de números disponíveis. Me ajude a ajudar a Anita!”, pede Viviane.