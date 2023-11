UBS´s realizam exames para detecção precoce do câncer de boca

O mês de novembro é conhecido por ser um período de conscientização e prevenção do câncer de boca, uma doença que, apesar de não ser tão difundida quanto o câncer de mama ou de próstata, merece atenção e cuidados especiais. Neste “Novembro Vermelho”, as unidades de saúde de Araucária unem esforços para promover a conscientização e oferecer exames bucais que podem ser vitais na detecção precoce da doença, que também são oferecidos ao longo de todo o ano.

O câncer de boca, também conhecido como câncer bucal, engloba tumores malignos que se desenvolvem nos lábios, gengivas, língua, céu da boca, bochechas e amígdalas. Ele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, mas pode afetar indivíduos de todas as idades. O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de boca é o tabagismo, mas o consumo excessivo de álcool, a exposição excessiva ao sol, dietas deficientes em frutas e vegetais, além do vírus HPV, também podem contribuir para o desenvolvimento da doença.

Os sintomas do câncer de boca incluem feridas que não cicatrizam, manchas brancas ou vermelhas anormais na boca, dor persistente na boca ou na garganta, dificuldade em engolir e inchaço de gânglios linfáticos no pescoço. A detecção precoce é fundamental para um tratamento eficaz e uma maior taxa de sobrevivência.

Ações de prevenção

Neste mês de conscientização, as unidades de saúde de Araucária estão promovendo ações para alertar a população sobre os riscos do câncer de boca e oferecer exames bucais gratuitos. A detecção precoce por meio desses exames pode fazer toda a diferença na vida dos pacientes, aumentando suas chances de recuperação.

Os profissionais de saúde enfatizam a importância de hábitos saudáveis, como parar de fumar, reduzir o consumo de álcool e manter uma alimentação rica em frutas e vegetais. Além disso, o uso de protetor solar labial e a proteção contra o HPV também são medidas recomendadas para prevenir o câncer de boca.

Foto: Divulgação SMSA

