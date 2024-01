Unamar começa a empossar as novas diretorias de associações de moradores

As diretorias das associações de moradores de Araucária que foram eleitas em 2023 vão assumir seus cargos oficialmente.

A Unamar, entidade da qual as associações são filiadas, começa a dar posse aos eleitos a partir do dia 18 de janeiro, na Câmara de Vereadores, sempre às 19h. O mandato começou no dia de 2 de janeiro de 2024 e vai até 2 de janeiro de 2028.

Os primeiros diretores a tomarem posse pertencem às associações do Capinzal, Tayrá, Chantili Futebol Clube, Agiba e Amigas de Araucária. No dia 22 será vez da Lagoa Azul, Shangai, Portelinha, Thomas Coelho e Reação Periférica. No dia 24 serão empossadas as associações do Iguatemi, Magnópolis, Maranhão, Olímpico e Santa Cruz. No dia 26 Alvorada, Califórnia, Belvedere, Condor e Costeira. No dia 30 tomam posse os diretores do Estação, Favorita, Tupy, Tropical e Seminário, e no dia 5 de fevereiro será a vez das associações Apadva, São Luiz e Israelense.

Lembrando que existe uma associação filiada à Unamar que ainda não realizou eleição, é a Israelense/Arco Íris, que vai escolher seus representantes no dia 28 de janeiro. Duas chapas vão concorrer, uma delas encabeçada por Ariadne Cristine de Góis Alves (Cris) e a chapa 2 por Adriane Goreti Gonsalves, que concorre à reeleição da entidade. A votação acontece das 8h às 16h, na Igreja Pentecostal Templo do Deus de Israel (Templo Azul), localizada na Rua Arapongas, 45.

Edição n.º 1398