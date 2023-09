Usando tornozeleira eletrônica, mulher furta carro e causa acidente no bairro Costeira

Na última terça-feira (12/09) uma mulher teria furtado um carro Renault Clio de cor prata, e logo em seguida, enquanto estava fugindo, provocou um acidente com outro carro na Rua Minas Gerais, no bairro Costeira.

A moça em questão, também estaria usando o Dispositivo Eletrônico de Monitoramento Judicial, a famosa tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações, ela fechou a passagem do outro veículo, que em consequência, o motorista do Fiat Palio perdeu o controle e capotou.

Quando os agentes da Guarda Municipal de Araucária e da Polícia Militar chegaram no local, encontraram o para-choque solto do Renault Clio que estava com a placa dianteira, sendo assim, facilitando a busca do veículo, que foi encontrado abandonado na Av. Manoel Ribas, bairro Costeira.

De acordo com informações de testemunhas, após abandonar o carro, a mulher teria entrado na área de mata localizado ali próximo. Os policiais, tanto da GM, quanto da PM, fizeram buscas até que finalmente uma equipe da GM conseguiu localizar e abordar a fugitiva.

A mulher recebeu voz de prisão, sendo imediatamente encaminhada à delegacia para as providências cabíveis.