Valmet adere ao programa de padrinhos da ONG Gerando Falcões

Engajada em ter um papel social ativo e transformador da realidade do Brasil, a Valmet, que tem uma de suas unidades em Araucária, é a mais nova apoiadora do ecossistema Gerando Falcões, que atua em periferias e favelas fomentando a qualificação profissional e proporcionando experiências por meio da cultura e do esporte para quem mora nessas comunidades. A rede, que existe há 11 anos, atua como um propulsor de geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social, além de auxiliar jovens e adultos no mercado de trabalho.

O projeto foi criado pelo empreendedor e ativista Eduardo Lyra para realizar a transformação social e mudar a realidade das periferias. Atendendo mais de 1.200 famílias, a Gerando Falcões é um ecossistema que oferece serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania para as comunidades brasileiras, com foco em quatro pilares: educação, esportes, cultura e renda.

A doação da Valmet, que é líder global no fornecimento e desenvolvimento de tecnologias, automação e serviços para os segmentos de celulose, papel e energia, será direcionada ao programa “Circuito Inclusão”, sem fins lucrativos, para promover lazer e atividades recreativas inclusivas para pessoas com deficiência, ampliando para elas o acesso ao lazer, esporte e desenvolvimento social. A iniciativa conta um fluxo de voluntários que atuam nos eventos promovidos e nos polos esportivo e cultural.

“A Agenda Sustentabilidade 360º da Valmet abrange aspectos ambientais, sociais e de governança como parte integrante de nossa estratégia. Nós nos esforçamos para ser um cidadão corporativo responsável e entendemos que é muito importante agir localmente e criar um impacto positivo nas regiões onde operamos. Com base nesse objetivo, realizamos ações em diferentes setores e programas locais. Dentro dos temas propostos, nossos colaboradores votaram em programas a serem patrocinados no Brasil e no Chile”, afirma o presidente da Valmet da América do Sul, Celso Tacla.

Responsabilidade Social

Como parte da Agenda de Sustentabilidade 360º, a Valmet possui um Programa de Responsabilidade Social que visa contribuir para o bem-estar da sociedade e do meio ambiente local e global. A iniciativa concentra-se em três pilares que promovem a ciência, a natureza e a igualdade de oportunidades: “Oportunidades iguais para o bem-estar”, “Rumo ao futuro com a ciência” e “Protegendo o planeta para as próximas gerações”. O programa atua em âmbito global na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, África, China e Ásia-Pacífico.

