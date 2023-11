Valmir Gomes: Tião Calado

O múltiplo Sebastião Cordeiro Calado, mais conhecido como Tião Calado, viveu intensamente a cidade de Araucária e o seu querido Araucária. Era um dínamo a serviço da população da sua querida Cidade. Tião Calado foi de tudo na vida, esportista, presidente do Araucária, Radialista, Vereador, e por aí vai. Como radialista era um líder de audiência da Iguaçu, como presidente do Araucária foi um vencedor, como Vereador foi atuante por sua cidade. Porém, acima de tudo foi um amigo dos amigos. Sua passagem terrestre foi iluminada, deixou uma marca de homem dedicado ao esporte paranaense. Esta lembrança do Tião Calado, é uma homenagem ao grande esportista e homem público da cidade de Araucária, bem como a toda sua querida família.

FLU CAMPEÃO DA AMÉRICA

Como nossa Araucária tem muitos cariocas e torcedores do Fluminense, vou contar um pouco da grande conquista da última semana no Maracanã. Como todos sabem enfrentar o Boca Juniors da Argentina é sempre muito difícil, afinal o Boca é um grande vencedor da Libertadores. Foi uma partida de muitas emoções, com empate no tempo regulamentar. O que causou uma prorrogação de 30 minutos, como previa o regulamento da competição. Com Maracanã lotado pelas duas torcidas, imaginem a emoção dentro do estádio. Jogo parelho e de repente, o jovem John Kennedy faz um golaço, que levanta o Maracanã. Era o gol da Copa Libertadores, parabéns aos torcedores do Fluminense de Araucária e do Brasil.

DIA DO RADIALISTA

A rádio Iguaçu é a VÓZ de Araucária há muitos anos, seus funcionários radialistas, prestam um serviço extraordinário a toda população. No dia 7 de Novembro festejamos o dia do Radialista, por este motivo mando os parabéns aos meus colegas da Rádio Iguaçu, e de todas as emissoras desta região do nosso Estado. O Brasil não vive sem Radio.

FUTEBOL EM ARAUCÁRIA

Conheço o Edú como vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol, sempre atuante na sua área. Em Araucária continua com o seu sonho de colocar um time da sua cidade no Campeonato Estadual do Paraná. Como tem muitos amigos no mundo da bola, especula a possibilidade de uma parceria no futuro próximo, com algum grupo Nacional ou Internacional, que possa fazer do futebol de Araucária uma potência Estadual. Várias tratativas estão acontecendo, de repente Edú pode anunciar novidades no mundo da bola. Vamos aguardar.

AS MOÇAS BRIGARAM

Fiquei sabendo que no último fim de semana, os times femininos do Coritiba e do Toledo, jogaram pelo campeonato Estadual no CT do Caju. Em dado momento as atletas das duas equipes, partiram para uma briga generalizada. Uma lástima. Meninas, vocês são nossas deusas da bola, vocês são nossas musas da vida, vocês são nossas exemplares atletas. Por favor não copiem os exemplos negativos do futebol masculino. Joguem bola, se divirtam, porém não caiam na vala comum do futebol masculino. Evitem a indisciplina que paira por vezes no futebol masculino. Vocês nasceram para brilhar, para dar bom exemplo, para nos encantar.

TEMPO DE FÉ

Minha gente estamos vivendo momentos difíceis na natureza, pandemia da Covid, enchentes, temporais, desastres nas estradas, assassinatos em famílias, guerras. Dizem que é o sinal dos tempos. Aproveito este espaço, para exortar vocês orar, sim, usar o poder extraordinário da oração, saibam a oração ajuda equilibrar nosso sistema emocional. Sejam da religião que for, façam suas orações pela paz mundial, pela paz na família, pela saúde física e mental, de todos nós. Saibam a oração possui a força do vento. Evitem confrontos desnecessários na família, no trabalho, ou no lazer. Vamos orar por dias melhores, para todos nós. Amém.

Edição n.º 1388