Vamos explorar a história verde de Araucária com o Google Earth

A tecnologia está abrindo novas perspectivas para explorar o passado e presente das cidades. Com a poderosa ferramenta do Google Earth, os moradores podem viajar no tempo e testemunhar as mudanças mais significativas que ocorreram em muitos locais, ao longo dos anos. O Google Earth, com suas imagens de satélite históricas, permite que os usuários mergulhem nas transformações urbanas e naturais que Araucária vivenciou. Desde a expansão urbana até as alterações na cobertura verde, a ferramenta oferece uma visão única da evolução do município.

Além disso, a funcionalidade Timelapse do Google Earth oferece uma linha do tempo visual das alterações ocorridas em áreas específicas. Isso possibilita uma compreensão mais profunda das tendências ambientais e urbanísticas que moldaram a cidade.

Para explorar, basta acessar o Google Earth, digitar o local desejado em Araucária e utilizar a linha do tempo para retroceder no tempo. Essa jornada virtual proporciona uma maneira fascinante de se conectar com a história e a natureza da região.

Esteja preparado para se surpreender ao ver como os locais de Araucária se transformaram ao longo dos anos, tudo ao alcance de um clique no Google Earth. Explore, aprenda e conecte-se com a rica história e beleza natural dessa cidade paranaense.

Terreno da esperada loja Santista, na Av. Victor do Amaral em 2009, ainda sem benfeitorias

Foto por satélite mostra a estrutura nos dias de hoje

Com a ferramenta é possível viajar no tempo pela cidade de Araucária num período de

até 21 anos

