VB Assessoria Contábil completa 10 anos, oferecendo um conceito moderno de Contabilidade

Com início das atividades em 2012, após duas décadas de experiência de Valdir Aparecido Barboza, sócio e fundador, nasceu a VB Assessoria Contábil, que este ano completa 10 anos de atendimento e muito crescimento na cidade. Dentre os serviços estão escrita contábil, escrita fiscal, departamento pessoal (RH), departamento tributário, declaração de imposto de renda e registro de pessoas jurídicas.

Em 2015, juntou-se à equipe Janete Aparecida Barboza e, desde então, passaram a ter mais visibilidade e conquistas no mercado. Em 2019, o escritório foi instalado em local próprio, onde está até hoje, disponibilizando serviços de natureza contábil com cuidado e qualidade, visando como principal missão a satisfação dos clientes.

O escritório oferece os serviços de constituição e encerramento de empresas, escrituração contábil, departamento pessoal e declarações e regularizações em geral, sempre focando na assessoria ao empreendedor. Atualmente, o escritório também oferece assessoria ao pequeno empreendedor ou pessoa física em todos os âmbitos, desde abertura de conta bancária, auxílio-doença e maternidade de pequena complexidade.

Serviço

A VB Assessoria Contábil está localizada na Rua Marcelino Rodrigues de Andrade, 31 – Costeira, atende presencialmente das 8h às 18h, e por telefone e whatsapp, nos seguintes números: (41) 3607-2204 / (41) 99644-0695 / (41) 99919-6422.