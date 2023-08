Ventos fortes deixam bairros de Araucária sem fornecimento de energia elétrica nesta quarta-feira (23)

Durante a tarde desta quarta-feira (23/08), alguns bairros do município ficaram sem energia elétrica, de acordo com a Copel, cerca de 10.649 consumidores estão com falta de luz até o momento.

Ainda segundo a Copel, o motivo da falta de energia são os fortes ventos que atingiram a cidade nesta tarde, com velocidade superior a 50km/h. Muitos pontos de distribuição de energia foram atingidos e acabaram cedendo ao vendaval.

Não há previsão para a normalização da situação no momento, a Copel está com mais de 300 profissionais trabalhando em toda a região metropolitana para restabelecer o fornecimento de energia.

Confira a lista dos bairros atingidos pela falta de energia:

Costeira

Fazenda Velha

Passaúna

Rio Verde acima

Rio abaixinho

Vila Nova

Tupi