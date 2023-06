Voleibol masculino estreia com vitória no Paranaense 2023

O Campeonato Paranaense Adulto de Voleibol Masculino de 2023 promete ser bem disputado, já que neste ano 12 equipes irão brigar pelo troféu. O atual campeão, SMEL Araucária/ ASPMA/ Berneck, irá em busca de mais um título e já iniciou a caminhada mandando bem. No sábado (10/06) a equipe araucariense recebeu o São José dos Pinhais em casa e venceu por 3X1.

O time estava incompleto e contou com reforços de atletas do Sub19, já que parte da equipe adulta só retomou os treinos no dia 05/06, por conta do descanso pós temporada da Superliga B. Ainda assim, o Araucária fez uma excelente estreia na competição. “Treinamos muito pouco, nem todos tiveram condições de jogo devido ao período de inatividade, por isso optamos em jogar com vários juvenis para evitar lesões. Mesmo assim a equipe conseguiu se impor e alcançar a vitória. Agora vamos trabalhar forte para deixar todos em plenas condições físicas e técnicas para os próximos confrontos. A equipe está de parabéns pela vitória e pelos 3 pontos conquistados”, comentou o técnico Everson Ribeiro.

O próximo compromisso do voleibol araucariense será os Jogos Universitários, onde o time representará sua instituição parceira, a Unicesumar. Os jogos acontecem em Apucarana, entre os dias 7 a 13/07. “Pelo Paranaense voltaremos no dia 15/07 contra Ivaiporã e no dia 16/07 enfrentaremos Nova Esperança, ambos os jogos serão fora de casa”, disse o técnico.

Edição n. 1367