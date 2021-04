Voluntária agradece doadores de cestas básicas que atenderão famílias do Arvoredo

Essas doações já têm destino certo, mas ainda existem muitas famílias esperando por ajuda. Foto: divulgação

Irlene Ribeiro, moradora do jardim Santa Regina, que há muitos anos se dedica a auxiliar o próximo, é uma das voluntárias mais requisitadas de Araucária. Todos os dias, sem falhar nenhum sequer, ela recebe pedidos de ajuda de famílias carentes. Se a procura já era grande, agora na pandemia, praticamente dobrou. Felizmente o trabalho da Irlene é bastante conhecido e são muitas as pessoas que sempre lhe ajudam a ajudar essas famílias.

No próximo sábado, 10 de abril, ela vai entregar cestas básicas e kits de doces para aproximadamente 100 crianças do Jardim Arvoredo. Tudo graças às doações que ela recebeu da população araucariense. “Não posso deixar de agradecer a todos que sempre me estendem a mão quando preciso. Quero fazer um agradecimento especial a Andreia Faust Storck, que doou R$ 2mil, que foram importantíssimos para a compra de alimentos e doces para as crianças”, agradeceu a voluntária.

O trabalho da Irlene nunca para, porque os pedidos das famílias também não param de chegar. Se você quiser contribuir, poderá fazer doações a qualquer tempo. A entrega deverá ser feita na rua André Moll, 103, bairro Tindiquera. Caso você não possa levar sua doação, ligue no fone (41) 99611-2411, que alguém irá buscar.

