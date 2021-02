Voluntários entregam marmitas na comunidade Beira Rio

Compartilhe esta notícia

Famílias são beneficiadas com o projeto da Marmita Solidária. Foto: divulgação

A araucariense Léo Tolomeotti, moradora do bairro Campina da Barra, continua firme no propósito de ajudar as famílias necessitadas da sua região. Desde dezembro de 2019 ela vem realizando uma ação que tem ajudando centenas de pessoas. É projeto Marmita Solidária, que consiste em doações de marmitas, que ela e a família preparam com carinho, com ajuda de voluntário. Na terça-feira, 16 de fevereiro, ela entregou 100 marmitinhas na comunidade Beira Rio, no Jardim Tupy.

“Foi muito gratificante ver a alegria no rosto daquelas pessoas, é por isso que esse trabalho precisa continuar. Você, que puder nos ajudar, doe embalagens e alimentos para nosso projeto, assim atenderemos mais famílias”, convida Léo. Entre em contato com ela pelo whatsapp (41) 99916-1324.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021