Voluntários organizam rifa para ajudar famílias carentes do Santa Cruz

A bicicleta que será rifada foi doada pela loja Tarta Bikes. Foto: divulgação

A líder comunitária Irlene Ribeiro, moradora do Jardim Santa Regina, que faz um trabalho junto às comunidades carentes de Araucária, está organizando uma rifa para arrecadar recursos e ajudar mais de 100 famílias necessitadas, a maioria delas de refugiados da Venezuela, que atualmente vivem na ocupação irregular conhecida como Santa Cruz, no bairro Capela Velha.

A voluntária está rifando uma bicicleta Caloi supra alumínio, de 21 marchas, com excelentes acessórios, que foi doada pela loja Tarta Bikes. Cada número da rifa custa R$ 5,00 e para adquiri-los, basta entrar em contato pelos fones (41) 99611-2411 (Irlene) ou (41) 99836- 4098 (Laíde). O pagamento poderá ser feito via PIX, a combinar com as vendedoras.

“Fui visitar aquela comunidade essa semana e fiquei chocada com o que vi. Mais de 100 famílias, com muitas crianças, vivendo em condições sub-humanas. Sem banheiro nos barracos onde vivem, eles fazem as necessidades em sacolas, para depois jogar nas fossas. Muitos passando fome, sem ter o que comer, passando frio. Aquilo foi de cortar o coração. Sempre recebo doações para ajudar essas famílias, mas no momento nosso estoque está zerado. Graças a deus recebi a doação da Tarta Bikes e vamos poder arrecadar um dinheiro para ajudar”, disse a voluntária.

Mas segundo ela, a conclusão da rifa pode demorar um pouco, por isso, uma ação emergencial está sendo feita. “Estou mobilizando algumas pessoas pra ver se pelo menos conseguimos arrecadar carnes, legumes, verduras e macarrão, para fazer um sopão e distribuir entre aquelas pessoas. Além disso, estamos arrecadando materiais de construção, móveis, roupas, calçados e, principalmente, alimentos para atender aquelas famílias. Quem puder ajudar, agradeço de coração”, convocou Irlene. O fone para quem quer fazer doações é o (41) 99611-2411.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021