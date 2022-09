13ª da franquia, Clínica Biavatti inaugura em Araucária e já atende todos os tipos de cliente

Desde sempre empreendedores em Araucária, Marcelo Baja e Patrícia Baja inauguraram, em agosto, uma franquia da Clínica de Estética Biavatti, especializada em harmonização facial, aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e outros procedimentos estéticos. A rede é conhecida por dispor de uma estrutura completa, com profissionais extremamente capacitados, prontos para realçar sua melhor versão.

Amigos dos fundadores da franquia, Dr Alex e Dra Debora Biavatti, Marcelo e Patrícia já foram clientes da clínica, momento em que puderam acompanhar o crescimento da marca, confiando e aprovando a qualidade dos procedimentos e produtos idealizados desde o início. “Acompanhamos o crescimento e desenvolvimento da franquia, e o empenho deles em trazer cada vez mais produtos de qualidade pra dentro das clínicas próprias. Então os acompanhamos abrindo desde a primeira até a 13ª clínica”, conta Marcelo.

A inauguração aconteceu no dia 27 de agosto, com tudo muito bem preparado à espera de amigos e clientes que estiveram presentes no momento especial para o casal. Na data, estavam presentes na clínica os fundadores, sócios e investidores do negócio, como Dr Alex e Dra Debora. Após duas longas semanas de chuva, o dia da inauguração contou com sol, o que animou a população a prestigiar o momento, possibilitando que mais pessoas conhecessem a clínica, o serviço e os produtos ali disponíveis.

Produtos e serviços

A Biavatti conta com a primeira linha de todos os produtos no que diz respeito à estética facial e corporal dos injetáveis. Como uma rede grande e com qualidade, possui valor altamente competitivo dentro do mercado e tem uma linha de produtos considerados os melhores, como bioestimuladores de colágeno, preenchedores e toxina botulínica. Há uma série de produtos e serviços exclusivos da Biavatti que foram criados e elaborados pelo corpo clínico, juntamente com laboratórios.

O atendimento funciona da seguinte forma: é feita uma avaliação, em que o profissional consegue analisar o que é melhor para que o organismo do paciente obtenha um melhor resultado. “Nos preocupamos com o resultado que a pessoa quer obter. Criamos um cronograma de procedimentos para que o cliente possa atingir o objetivo com um resultado simplesmente excepcional. Após a análise, é elaborado o plano de procedimentos e, depois disso, um planejamento financeiro com o nosso cliente”.

Em busca de uma maior autoestima, cada vez mais pessoas procuram tratamento, inclusive homens. Nos tratamentos masculinos, há a aplicação de toxina botulínica (botox) e preenchimentos, além também de tratamentos para calvície, preenchedores de barba e até para bruxismo, sudorese e enxaqueca. Cada pessoa possui um protocolo próprio de atendimento e tratamento.

Serviço

A Clínica Biavatti está localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 90. Para agendar uma avaliação, basta entrar em contato pelo whatsapp (41) 3552-5797. Siga a clínicas no Instagram: @clinicabiavattiaraucaria. Loja online: loja.clinicabiavatti.com.br e Site: www.clinicabiavatti.com.br