1ª Copa Opende Taekwondo vai movimentar Araucária no domingo (17)

No próximo domingo (17/09), o Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, vai receber um super evento esportivo. Será a 1ª Copa Open de Taekwondo, promovida pela Liga Pégasus, em parceria com as academias Avila’s Gym, Corpo e Vida e República Fight. Os organizadores afirmam que 23 equipes, de 16 cidades, já confirmaram presença e a expectativa é de que o evento se torne um espetáculo de força, agilidade e técnica.

O início está marcado para às 8h, com a pesagem dos atletas, às 8h45 acontece o congresso técnico e às 9h começam algumas lutas. Das 12h30 às 13h30 haverá uma pausa para o almoço e às 13h30 será a vez da abertura oficial do evento. Entre às 14h e 18h as lutas vão dominar os tatames, e às 18h acontece a premiação por equipe. “O público vai vibrar com cada chute, cada soco e cada movimento impressionante dos nossos atletas, que darão o melhor de si em busca do título de campeão”, diz a organização.

A Copa contará com lutas nas categorias fraldinha (até 6 anos), mirim (7 a 8 anos), infantil (9 a 11 anos), cadete (12 a 14 anos), juvenil (15 a 17 anos), adulto (18 a 30 anos), master I (31 a 40 anos), Master II (41 a 45 anos) e Master III (acima de 45 anos). “`Preparem-se para um dia empolgante, cheio de energia e emoção. Traga sua torcida e sua paixão pelo esporte e junte-se a nós para celebrar a excelência do Taekwondo”, convidam.

Edição n.º 1380