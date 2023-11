1ª Copa Verão Projeto Vencer estreia com jogos bastante disputados

Quatro jogos bem disputados e muitos gols. Este é o resumo da rodada de estreia da 1ª Copa Verão Projeto Vencer, que aconteceu no domingo (05/11), no campo do Tropical.

Ninguém folgou, os oito times participantes da primeira edição do campeonato – Santa Clara, América, Gapar, De Olho no Futuro, Evereste, Tupy, Projeto Vencer e Grêmio – entraram em campo.

O organizador Jamil de Jesus dos Santos, comentou a rodada que abriu a competição. “Tivemos ótimos jogos já na estreia, sem nenhum contratempo, todo mundo estava disposto apenas a mostrar seu futebol, focando em fazer gols. Esperamos que as rodadas seguintes se mantenham nesse nível”.

Resultados

O América venceu o Santa Clara por 1X0, Projeto De Olho no Futuro (Jatobá) venceu o Gapar por 4X2, Tupy ganhou do Evereste por 2X1 e o Projeto Vencer ganhou do Grêmio por 4X1. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

Domingo – 12 de novembro

Local – campo do Tropical 9h – Evereste X Projeto Vencer 11h – Grêmio X América 13h15 – De Olho no Futuro X Tupy 15h15 – Santa Clara X Gapar

