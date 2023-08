1ª Feijoada Demolay da Cavaleiros do Iguaçu será neste sábado (19)

Quem não gosta de uma boa feijoada, um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária brasileira. Se você é um dos apreciadores do prato, anote aí na sua agenda essa data: no próximo sábado, 19 de agosto, o Capítulo DeMolay Cavaleiros do Iguaçu 1208, grupo de jovens patrocinados pela maçonaria, irá promover uma feijoada, com diversos acompanhamentos.

O valor é R$ 65,00 e vem incluso 1 litro de feijoada (o equivalente a uma marmita grande), acompanhado por arroz, vinagrete, farofa e laranjas. O endereço apenas para retirada no local fica na rua Major Sezino Pereira de Souza, 524, no Centro. Uma das opções de pagamento é através de PIX, na chave 41 988379238 (em nome de Barbara Ribeiro).

O dinheiro arrecadado com a venda das marmitas será revertido para o Capítulo DeMolay, mais precisamente para as atividades filantrópicas e também para ajudar a custear a viagem dos jovens do grupo para o evento CEOD – Congresso Estadual da Ordem Demolay que será realizado em outubro, em Francisco Beltrão, interior do Paraná.

Edição n.º 1376