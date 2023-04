2ª Copa Tião Calado não terá rodada no feriadão de Páscoa

No próximo domingo (09/04) não haverá rodada da 2ª Copa Tião Callado, devido ao feriado prolongado da Páscoa. Os jogos serão retomados no dia 16/04, para a realização da quarta rodada.

No domingo (02), três jogos bastante disputados do começo ao fim marcaram a terceira rodada da competição e levantaram as torcidas nas arquibancadas do Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

O Grêmio Araucariense goleou o Santa Clara por 4X0, o América ganhou do Projeto Livre por 4X1 e o Instituto Evereste ganhou de 3X1 do Panterões. “Os jogos estão bastante acirrados e as torcidas vibram, mostrando a importância de sempre apoiarmos o futebol amador”, disse o desportista Luizinho, organizador da Copa.

Edição n. 1357