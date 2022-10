2ª etapa do Desafio Escolar de Xadrez será em 11 de novembro

A segunda etapa do III Desafio Escolar de Xadrez já tem data marcada: 11 de novembro! O evento vai acontecer no Ginásio de Esportes Rodrigo Pereira Gomes (CSU) e vai envolver alunos da rede municipal, estadual e particular de ensino.



Eles irão disputar em três categorias: nascidos entre 2005 e 2007, nascidos entre 2008 e 2010 e nascidos entre 2011 e 2014, tanto no masculino quanto no feminino. As inscrições deverão ser feitas diretamente nas escolas. Mais informações no fone (41) 3614-7900.



Texto: Maurenn Bernardo