2ª Feira Sabores das Colônias movimentou mais de R$ 6 milhões em vendas

Cerca de 130 mil pessoas passaram pela 2ª Feira Sabores das Colônias, que aconteceu entre os dias 6 a 10 de dezembro, no Parque Cachoeira. Além do público expressivo, o evento também registrou uma movimentação surpreendente de vendas diretas na praça de alimentação, galpão de artesanato e estandes de hortifrutigranjeiros. Números preliminares dos organizadores dão conta de que o volume comercializado pelos quase 200 expositores superou a casa dos R$ 6 milhões. Isso mesmo! A feira foi um sucesso em todos os aspectos.

Este ano foram cinco dias de feira, um dia a mais do que a primeira edição. O número de expositores mais do que dobrou, com praticamente 200 agricultores e artesãos do Município, além de vendedores ambulantes e food trucks. Os visitantes puderam comprar produtos artesanais como queijos, pães, geleias, sorvetes, doces e muito mais, além de hortifruttis, artesanato, flores e plantas ornamentais. Também desfrutaram de um amplo espaço gourmet onde puderam experimentar os itens alimentícios de consumo imediato. A praça de alimentação contou com food trucks vendendo diversos tipos de lanches e guloseimas.

Para oferecer toda essa estrutura à população a Prefeitura investiu na 2ª Feira das Colônias R$ 850.000,00. “A Feira foi sensacional, alcançamos com êxito o objetivo que era fomentar o comércio local e trazer a família com total segurança para o parque. Araucária mais uma vez provou seu potencial, trazendo produtos de excelente qualidade e mostrando que valorizamos nossa gente. Agradecemos imensamente a toda equipe de funcionários da Secretaria de Agricultura, assim como todas as secretarias parceiras e seus funcionários que fizeram da 2ª Feira Sabores das Colônias um sucesso absoluto, sem eles nada seria possível e agradecemos ainda a população que nos prestigiou com sua presença”, disse Dayane Navarrete Stall, secretária municipal de Agricultura.

A praça de alimentação ficou lotada durante todos os dias da feira

Dayane destacou ainda que o sucesso do evento não está somente restrito as vendas absolutas, mas também ao networking, o contato entre os expositores e a troca de experiências. “A Feira é o cartão de visitas da nossa área rural. Por meio desse evento o desejo do prefeito Hissam é deixar claro que o interior de Araucária é magnífico e está preparado para receber os moradores da área urbana e de outras cidades. Nunca se investiu tanto em infraestrutura e também na qualificação dessas pessoas para alimentar o ciclo virtuoso da economia araucariense. O produtor do campo está feliz. A população está feliz e nós estamos felizes em trabalhar para fazer essa engrenagem girar”, finalizou Dayane.

Atrações

Embora a Feira tenha terminado, o Parque Cachoeira segue com uma grande estrutura para receber as famílias araucarienses. A praça de alimentação, por exemplo, segue até o dia 23 de dezembro. Já as atrações de final de ano para a criançada, como a roda-gigante e o carrossel, além de toda a decoração de Natal seguem até o dia 6 de janeiro.

A feira atraiu um público gigantesco, superando a marca da 1ª edição

Foto: Carlos Poly

