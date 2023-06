2º Torneio da Amizade do Projeto Vencer repetiu sucesso da 1ª edição

A 2ª edição do Torneio de Futebol da Amizade do Projeto Vencer, realizada no sábado (03/06) foi um sucesso, no Centro Esportivo Costeira. A competição reuniu as equipes do projeto, do Instituto Schnorr e do Costeira, com jogos nas categorias Sub 9, Sub 11, Sub 13 e Sub 15.

No Sub 9 a garotada do Projeto Vencer ganhou do Costeira por 1×0; no Sub 11 o Costeira ganhou do Instituto Schnorr por 6X5; no Sub 13 deu boa pro Costeira, que venceu o Projeto Vencer por 4X0; e no Sub15 o Costeira também levou a melhor e ganhou do Instituto por 5X0.

Após os jogos, todos os atletas ganharam medalhas de participação e se confraternizaram saboreando um delicioso lanche com refrigerantes, fazendo valer o nome do torneio.

Edição n. 1366