3 presos e 1 morto: quarteto de SJP vem fazer “rolê criminoso” em Araucária e se dá mal

A noite de sábado, 9 de dezembro, não terminou bem para um quarteto de bandidos de São José dos Pinhais que decidiu vir a Araucária fazer um “rolê criminoso”. Três deles foram presos pela Polícia Militar e um acabou vindo a óbito logo após ter sacado uma arma e tentado atirar contra os policiais. O caso aconteceu na rua Vereador Valetim Wolski, no bairro Porto Laranjeiras, bem próximo à rua Alfredo Charvet, onde fica a sede da PM em Araucária.

De acordo com informações das autoridades, passava um pouco das 21h30 quando um transeunte parou na sede da PM e avisou que havia presenciado o início de um assalto a uma residência localizada na rua Valetim Wolski. Como o endereço indicado estava a menos de cinco minutos da companhia, uma viatura chegou ao local rapidamente.

Lá, os policiais repararam que havia um carro parado em frente à casa indicada e o portão da residência estava aberto. Eles então adentraram taticamente o local e encontraram quatro bandidos na sala, sendo que sobre o sofá havia vários itens já “embalados” para serem levados pelos bandidos. A equipe então deu voz de rendição ao quarteto, determinando que eles colocassem as armas que estavam portando no chão.

Com os quatro rendidos, a equipe de policiais se dividiu. Parte fez uma varredura na casa para verificar onde estavam os moradores. Outra conduziu três presos para a viatura e outros policiais acompanharam o quarto detido até o carro que os trouxe até Araucária. O veículo estava parado na rua ao lado.

Essa equipe que foi com bandido até o carro pediu para que ele abrisse o veículo para revista. Neste momento ele abriu a porta do motorista e apanhou algo que estava no assoalho. Tratava-se um revólver calibre 32. O bandido então teria tentado dar uma de esperto, disparando contra os policiais para então poder fugir. A equipe, porém, foi mais rápida e reagiu. O bandido sequer teve de conseguir colocar a chave na ignição.

Os policiais ainda chamaram uma equipe do SAMU para tentar preservar a vida do bandido, mas quando os socorristas chegaram ele já estava em óbito.Enquanto isso, dentro da casa, a Polícia encontrou os moradores trancados dentro do banheiro. Eram duas mulheres, uma delas grávida. Duas crianças e homem adulto. Eles estavam bem nervosos e disseram que os bandidos agiram de forma muito agressiva. Apesar do susto, todos estavam bem.

Os presos

Mais tarde, os três bandidos que foram presos contaram que são usuários de droga e estavam devendo para o bandido que foi morto em confronto com a Polícia. Eles argumentaram que não queriam praticar o roubo, mas foram obrigados por esse traficante a virem até Araucária “fazer o corre” e assim levantar a grana que lhe deviam. Disseram ainda não conhecerem a cidade e terem escolhido aquela casa de forma aleatória, já que quando passaram em frente a ela viram o portão aberto e os moradores conversando à beira na calçada.

Dos três bandidos presos, dois eram maiores de idade e foram identificados como Anthony Fernando de Novais, 32 anos, e Ville Aparecido dos Santos, 21 anos. O terceiro trata-se de um adolescente de 16 anos. O ladrão/traficante morto ainda não havia sido identificado oficialmente até o fechamento dessa matéria.

Armas

Já com a situação sob controle, os policiais constaram que três das armas que os bandidos utilizaram na tentativa de assalto eram simulacros. Já o revólver que estava dentro do carro era mesmo verdadeiro, sendo que no tambor estavam três munições intactas e uma deflagrada.O carro utilizado para transportar os bandidos foi identificado como um Ford KA, de cor preta, sendo que suas placas estavam trocadas. As verdadeiras estavam guardadas no interior do veículo.Concluída a ocorrência, os três presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araucária, onde seguem presos. Já o morto foi levado pela viatura do Instituto Médico Legal (IML) até sua sede, em Curitiba, permanecendo sem identificação.