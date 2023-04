31ª Feira do Peixe Vivo vendeu mais de 16 toneladas de peixes e atraiu cerca de 20 mil visitantes

Nos dias 05 e 06 de abril aconteceu a 31ª Feira do Peixe Vivo no Parque Cachoeira, evento que atraiu 20 mil visitantes e comercializou 16 toneladas de peixes. Quinze piscicultores locais participaram da feira, que contou ainda com espaços de entretenimento e lazer.

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG), responsável pela organização, a feira contou com uma ampla área destinada à praça de alimentação e uma variedade de opções gastronômicas disponíveis em 21 food trucks. Além disso, a população teve a oportunidade de adquirir produtos frescos e de boa qualidade diretamente nos 34 estandes de hortifrutis, todos gerenciados por produtores locais. A feira também ofereceu stands que apresentaram uma grande diversidade de produtos artesanais, incluindo doces e sobremesas.

Algumas dicas de educação em saúde também foram oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde para a população, sendo citada a prevenção de zoonoses, com destaque para a esporotricose transmitida por gatos. Agentes de combate a endemias também estiveram na festa, e realizaram um trabalho importante de prevenção, relacionado ao controle do vetor da dengue.

A Secretaria de Educação também realizou ação durante a feira, na missão de conscientizar a população sobre o autismo, com diversas atividades, visando reduzir as barreiras de atitude e comunicação em relação às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foram entregues vários materiais informativos e o estande contou com espaço para conversas, atividades lúdicas, jogos pedagógicos e oficinas de arte.

A feira contou ainda com uma infraestrutura completa para as apresentações culturais realizadas nos dois dias de evento. Além disso, houve exposições de equipamentos agrícolas pela SMAG e de ônibus de transporte coletivo de Araucária (TRIAR). Para garantir a segurança dos participantes, a Guarda Municipal esteve presente durante todo o evento.

Um dos destaques da Feira do Peixe Vivo foi a carreta da Vida Marinha, que proporcionou uma experiência única aos visitantes ao apresentar diversas espécies marinhas em um ambiente interativo e educativo.

Foto/Carlos Poly.