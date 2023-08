3ª Edição do Circuito Projetos de Vida do Colégio Marista Sagrado acontece neste sábado (26)

O Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus está convidando os estudantes araucarienses a participarem neste sábado, 26 de agosto, de um evento especial que, em 2023 completa três anos: o Circuito Projetos de Vida. A proposta é reunir a classe estudantil do município para uma experiência única de descoberta de possibilidades. Sendo assim, neste sábado, em um só lugar, universidades da região irão palestrar e apresentar aos jovens um verdadeiro universo de informações e inspirações dentro das rotinas da graduação nas mais diversas opções de carreiras, com profissionais experientes nas áreas.

Programação

Entre estandes, oficinas, ativações e palestras, o Circuito Projetos de Vida deste ano terá uma novidade: a participação de empreendedores do município, que irão abrir ainda mais o horizonte de possibilidades dos formandos para sua atuação no futuro. Além de promover networking entre os empreendedores convidados em estandes próprios, os estudantes e famílias do Marista que já embarcaram no mundo do empreendedorismo também terão um espaço para troca de cartões e comercializações de produtos no evento.

Ainda durante o evento os estudantes, palestrantes e familiares terão à disposição algumas delícias nos food trucks e espaços de alimentação especiais.

Mais de 20 palestras

Com início marcado para às 9h, o evento será aberto por uma palestra importante, voltada ao empreendedorismo, com o coordenador de empreendedorismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), Paulo Cesar Porto Martins. Ainda no tema, a Gerdau fará um convite as famílias sobre o programa “Gerdau Transforma — Você Empreendendo”. A partir das 10h, começa a maratona de palestras com representantes da PUC/PR, Faneesp, UniCesumar, FAE, YES, Estácio, Unifacear e American Academy, que vão apresentar aos estudantes as mais diversas profissões e carreiras.

Segundo o Marista Sagrado, o Circuito é uma oportunidade para os estudantes se conectarem com profissionais experientes e conhecerem de perto o cotidiano de diferentes áreas. “Prepare-se para uma jornada cheia de aprendizado, inspiração e conexões valiosas. Para participar é simples. Basta realizar a inscrição através do QRCode”, convida o colégio.