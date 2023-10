4ª Corrida Noturna da GM está chegando. Não perca tempo e faça já sua inscrição!

Um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo de Araucária está chegando: a Corrida Noturna da Guarda Municipal, que acontece no dia 28 de outubro (sábado), às 20h.

Você que quer participar, deve se apressar, porque as inscrições vão somente até o dia 23/10 ou até atingir o número limite de atletas. Os interessados podem se inscrever através do link (CLIQUE AQUI).

Com largada e chegada no Parque Cachoeira, a corrida terá percursos de 5km e 10km e contará com as seguintes categorias:

CORRIDA 10KM (COMUNIDADE) Masculino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+

Feminino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+ CORRIDA 10KM (GUARDA MUNICIPAL) Masculino: 18/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55+

Feminino: 18/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55+ CORRIDA 5KM (COMUNIDADE) Masculino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+

Feminino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+ CORRIDA 5KM (GUARDA MUNICIPAL) Masculino: 18/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55+

Feminino: 18/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55+

Importante destacar que, caso o atleta não corra a distância para a qual estava devidamente inscrito, deverá informar a cronometragem imediatamente após cruzar o pórtico de chegada.

Premiações

Haverá premiações em troféus e medalhas para os vencedores além de medalha de participação especial para todos os atletas que concluírem a prova. Ganharão troféu especial do 1º ao 5º lugar geral masculino e feminino na modalidade de 10km Comunidade, 1º ao 5º lugar geral masculino e feminino na modalidade de 10km Guarda Municipal, 1º ao 5º lugar geral masculino e feminino na modalidade de 5km Comunidade, 1º ao 5º lugar geral masculino e feminino na modalidade de 5km Guarda Municipal.

Também serão entregues troféus especiais para 1º ao 3º lugar de cada faixa etária na modalidade de 10km Comunidade, 1º ao 3º lugar de cada faixa etária na modalidade de 5km Comunidade, troféu do 1º ao 3º lugar de cada faixa etária na modalidade de 10km Guarda Municipal, troféu do 1º ao 3º lugar de cada faixa etária na modalidade de 5km Guarda Municipal, e troféu do 1º ao 3º lugar maior Equipe ou Assessoria;

O atleta que receber premiação na classificação geral, não receberá na sua respectiva faixa etária.