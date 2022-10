5 dicas de filmes e séries para ajudar a estudar para o Enem

Conteúdos podem contribuir para o entendimento de fatos históricos importantes

Com o ano letivo entrando em sua reta final, estudantes do Brasil inteiro se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para os vestibulares. Além de estudar o conteúdo trabalhado na escola com dedicação e disciplina, é importante estar atento a temas de grande repercussão nacional e importância histórica, que podem ser abordados em questões ou aparecer como temas de redação.

“Os filmes e séries podem ajudar a compreender os fatos históricos e contribuir para a formação da visão de mundo do estudante, que é importante dentro e fora da sala de aula”, analisa a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos,

Confira cinco filmes e séries que podem contribuir com esse processo — além de funcionarem como entretenimento para aliviar o estresse desse período intenso de estudos.



The Crown



Disponível na Netflix, esta série é uma crônica na forma de drama biográfico sobre a vida da rainha da Inglaterra Elizabeth II, falecida no início de setembro. Os episódios abordam acontecimentos políticos que moldaram o século XX.



Montezuma



O documentário da BBC retrata o reinado do imperador Montezuma, um dos últimos líderes Astecas, abordando aspectos culturais e sociais dessa civilização, seus costumes e a chegada dos europeus.



Roma



Esta série de drama histórico da HBO ilustra a crise da República e a formação do Império Romano no século I antes de Cristo, cobrindo guerras, intrigas políticas e rivalidades.



Wolf Hall



Minissérie com seis episódios, baseada em um romance histórico que narra a participação de Thomas Cromwell na Reforma Anglicana durante o reinado do rei Henrique VIII.



Apocalipse: redescobrindo a Segunda Guerra Mundial



Produzido a partir de imagens reais do período, feitas em vários países, o documentário mostra a Segunda Guerra Mundial com relatos de civis, políticos, militares e intelectuais.