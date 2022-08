5 dicas para aumentar a imunidade no frio de Araucária

Durante os períodos de frio mais intenso, o nosso corpo torna-se suscetível à baixa imunidade, isso se dá ao fato de nosso organismo gastar mais energia na manutenção da nossa temperatura corporal.

Além da alimentação indispensável, principal pilar para nos mantermos com a saúde em dia, há outras dicas que você pode seguir para não deixar que sua imunidade seja afetada.

Hidrate-se

É muito importante que você não deixe de beber água nos períodos mais frios. É ela que ajuda no transporte dos glóbulos brancos, composto do sangue responsável pela defesa do organismo, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e evitando infecções, doenças, alergias e resfriados. Além disso, a água ainda ajuda a regular a temperatura corporal e auxilia na circulação sanguínea.

Caso você tenha dificuldade em beber a água pura, é possível apostar em chás naturais e sem açúcar, ou até mesmo em água saborizada com frutas.

Aposte no alho

O alho possui vários minerais que nutrem o organismo e ajudam a te manter forte e com uma boa imunidade. Ele ajuda a eliminar as substâncias tóxicas do corpo, reduzindo os riscos de doenças sazonais.

Frutas cítricas

As frutas cítricas, além de serem ricas em vitamina C, também possuem vitamina A, cálcio, fósforo e fibras.

Sol

O sol é uma poderosa fonte de vitamina D, importante para nossa imunidade. O ideal é um banho de sol de em média 20 minutos todos os dias.

Descanso

Não adianta seguir todas as dicas e não ter uma boa noite de sono. O repouso é fundamental, pois é durante a noite que o organismo regula o metabolismo, libera hormônios importantes e renova as energias para o dia seguinte.

Foto – divulgação

Texto: Redação