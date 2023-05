60 profissionais do HMA participaram de capacitação sobre atendimento infantil

Cerca de 60 profissionais do Hospital Municipal de Araucária (HMA) participaram de uma importante capacitação durante o mês de maio, para atuar diretamente com o público infantil. O treinamento foi promovido pelo Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), com parceria com o Núcleo de Capacitação Permanente do hospital.

O treinamento foi organizado por docentes do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo, em parceria com o HMA (referência para casos de baixa e média complexidade na região) e pela SMSA, que tem como foco exames físicos da criança de 0 a 5 anos e acolhimento com classificação de risco e reanimação infantil.

Os profissionais tiveram aulas teóricas e práticas que envolviam simulações de casos clínicos e uso de equipamentos de simulação, e também receberam orientações sobre os protocolos e fluxos de atendimentos do hospital. Conforme a Secretaria de Saúde, esta capacitação tem o objetivo de promover a educação continuada dos profissionais da área. “Visamos qualificar os profissionais para oferecer um atendimento mais humanizado, seguro e eficiente aos pacientes pediátricos que procuram o hospital. Desta forma teremos a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população”, destaca o secretário de Saúde, Bruno Rodelli Mendes Fontes.

Foto: Carlos Poly.