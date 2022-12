6ª Campanha do Mecânico da Auto Peças Araucária’s premiou 30 sortudos

No dia 20 de dezembro é comemorado no Brasil o Dia do Mecânico. E para prestigiar estes profissionais que sempre nos socorrem quando o carro apresenta um defeito e mantêm nossos veículos em boas condições de uso, a Auto Peças Araucária’s realiza a Campanha do Mecânico, este ano na sua 6ª edição. A ação começou no dia 1º de abril e se estendeu durante 8 meses. A cada mil reais em compras ou caso fosse indicado por alguém, o cliente recebia um cupom para concorrer ao sorteio de diversos prêmios.







O encerramento da campanha foi durante uma grande festa no sábado (10/12), com a participação de aproximadamente 230 mecânicos de Araucária, Contenda, Curitiba e região. Repetindo o sucesso de anos anteriores, a empresa ofereceu um delicioso churrasco, regado a chope, e música ao vivo com os cantores Miguel Taborda e João.

Um dos momentos mais aguardados foi o sorteio, que este ano totalizou R$30.500,00 em prêmios, distribuídos entre 30 sortudos. Cada convidado da festa também recebeu uma camiseta comemorativa da campanha e um copo personalizado.

Campanha exclusiva

“Tivemos um ótimo ano, com a retomada do crescimento do mercado pós-pandemia. Esperamos que o próximo ano continue como encerrou esse, e que possamos estar juntos novamente, celebrando mais uma edição da campanha, que é exclusiva da Auto Peças Araucárias, a maior e melhor da região. Agradecemos a presença de todos nessa festa e aproveitamos para desejar aos nossos clientes e amigos um iluminado Natal e um próspero Ano Novo”, declarou o empresário Pedro Schwingel, proprietário da empresa.

Serviço

A Auto Peças Araucária’s fica na marginal da Rodovia do Xisto (BR-476), 7073, no centro de Araucária. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h. O fone de contato é (41) 3614-1800.