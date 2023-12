7ª edição da carreata dos Amigos do Resenha está vindo aí!

Com o objetivo de fazer o Natal das famílias em situação de vulnerabilidade mais feliz, a ação social da carreata dos Amigos do Resenha vem acontecendo anualmente, sendo essa a 7ª edição. Os amigos se fantasiam de heróis e de Papai Noel e passeiam pela cidade distribuindo doces para as crianças.

Neste ano a carreata está marcada para acontecer no dia 17 de dezembro, com saída prevista às 9h na Rua Boleslau Wzorek, 135, no bairro Estação. O grupo planeja visitar vários bairros da cidade distribuindo doces para as crianças, e após o passeio, irão se concentrar entre as ruas Boleslau Wzorek e Natália Campanholo para uma confraternização aberta ao público.

Na festa serão montados vários brinquedos, entre eles futebol de sabão, guerra de cotonetes, castelinhos e cama elástica. Além da distribuição de doces e salgados, como algodão doce, pipocas, água, refrigerante, sucos e outros. Os brinquedos infláveis serão liberados às 10h, e por volta das 13h os heróis irão retornar da carreata e vão permanecer na festa até às 16h, horário previsto para finalização da confraternização.

Doações

Neste ano os Amigos do Resenha alcançaram a marca de aproximadamente 10 mil kits de doces, sendo que no ano passado foram arrecadados quase 9 mil kits. Além disso, o grupo está aceitando doações de doces, como pirulitos, balas, pipocas de pacote pequeno, entre outros. Quem preferir contribuir com dinheiro poderá acessar o QRCode para fazer um PIX, a chave é fabiojrsantos47@gmail.com.

