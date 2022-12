9º Natal Feliz da Tia Celina levou alegria para mais de 450 crianças

A 9ª edição do projeto Natal Feliz da Tia Celina aconteceu no sábado (17/12) e atendeu cerca de 450 crianças, em uma grande festa, com a presença do Papai e da Mamãe Noel, brincadeiras e recreações e a distribuição de presentes, kits de doces e de um delicioso lanche. “Foi muito lindo, conseguimos atender muitas crianças, sem contar que passaram pela festa aproximadamente 600 pessoas. Todos tiveram uma tarde maravilhosa”, disse a voluntária.







A festa foi organizada com muito carinho e esforço conjunto e tudo saiu conforme o planejamento. “Agradeço primeiramente a Deus, a minha família e as amigas e amigos do Natal Feliz da Tia Celina, que de alguma forma contribuíram para a realização desta maravilhosa festa. Mais uma vez reforçamos o nosso lema: Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos!”, comemorou Celina.