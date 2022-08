A.A.H. vence mais uma na Liga Metropolitana de Handebol

No último final de semana a equipe da Associação Araucariense de Handebol (A.A.H.) conquistou mais uma vitória na Liga Metropolitana de Handebol. No domingo, 7 de agosto, venceu a equipe de Castro por 37X26. E teve até destaque da partida com o atleta Maicon Bruno, camisa 10.

No sábado, 6, o time havia perdido um jogo disputadíssimo para a equipe do Thalia, por 28X26. Nesse dia também teve destaque na partida com o goleiro araucariense Eduardo Tiburski.

A A.A.H. voltará a jogar pela Liga nos dias 20 e 21, no Peladeiros, mas ainda não sabe quem serão os adversários e nem os horários das partidas.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo